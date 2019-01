Alto Adige, via libera alla nuova Giunta Svp – Lega Nord

Connect on Linked in

Via libera ad esecutivo Kompatscher bis

Bolzano – A tre mesi esatti dalle elezioni provinciali è stata eletta la nuova giunta altoatesina Svp-Lega. Il consiglio provinciale ha approvato con 18 sì e 16 no la squadra di governo presentata dal governatore Arno Kompatscher.

“L’Alto Adige è una piccola Europa in Europa e l’Europa potrebbe diventare come noi”. Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher, presentando in consiglio provinciale la sua giunta. Il presidente della Provincia autonoma, che è già stato eletto dall’aula la scorsa settimana, ha ripercorso le tappe della trattativa che ha portato all’accordo tra Svp e Lega. Kompatscher ha sottolineato i valori comuni, elencati nella dichiarazione preliminare dell’accordo di giunta. “Grazie all’autonomia – ha detto – una terra povera come l’Alto Adige ora è un esempio di benessere e pacifica convivenza”. Il governatore ha inoltre ribadito l’importanza dell’Europa. “Siamo – ha detto – contro un ritorno agli Stati nazionali e siamo a favore di un’Europa delle Regioni”. Il governatore ha inoltre fatto riferimento alla Giornata della Memoria di domenica prossima, ribadendo un chiaro no “ad ogni forma di odio e razzismo”.

Gli assessori sono, oltre al presidente Kompatscher, i tre vice, uno per ogni gruppo linguistico, Giuliano Vettorato (Lega), Arnold Schuler e Daniel Alfreider (entrambi Svp). L’esecutivo è, inoltre, composto dai rappresentanti Svp Philipp Achammer, Waltraud Deeg, Maria Hochgruber Kuenzer e Thomas Widmann mentre per la Lega c’è anche Massimo Bessone. In Alto Adige, dove non è prevista l’elezione diretta del governatore, il presidente è stato eletto la scorsa settimana dall’aula, mentre oggi è avvenuto il via libera alla squadra Kompatscher bis.