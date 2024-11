Alto Adige, svaniscono speranze per la donna dispersa nel rogo di un maso

L’anziana di 86 anni viveva da sola nel maso a San Giacomo di Vizze

Bolzano – Svaniscono le speranze di trovare viva Helga Gitzl, la contadina di 86 anni dispersa in un maso che la scorsa notte è stato distrutto da un rogo a San Giacomo di Vizze, in Alto Adige. Il grosso incendio è scoppiato poco le 3 di notte nello storico maso Gitzl. All’arrivo dei vigili del fuoco l’edificio era già completamente avvolto dalle fiamme. L’anziana viveva da sola nel maso e probabilmente non è riuscita a mettersi in salvo. Proseguono nel frattempo le ricerche nell’edificio che è stato completamente distrutto dal rogo.

In breve

Auto semidistrutta ma solo lievi ferite per il giovane conducente dopo l’uscita di strada ed il “volo” nel torrente Passirio. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì, presso il ponte Prantacher a San Martino in Val Passiria. Per ragioni ancora da chiarire – indagano i carabinieri – il giovane ha perso il controllo della Mercedes che stava guidando, che è finita nel torrente.