Alto Adige Pass: oltre 53,3 milioni di obliterazioni all’anno

Dalla sua introduzione nel 2012 il sistema di pagamento elettronico Alto Adige Pass ha registrato 189.435 tesserati, 9537 sono i nuovi utenti del 2016

Bolzano – 53,3 milioni di obliterazioni all’anno, in media 146.000 al giorno ed oltre 9.500 nuovi utenti solo nel 2016, questi, in sintesi, alcuni dati del lusinghiero bilancio di Alto Adige Pass la carta valore elettronica per il trasporto pubblico in Alto Adige.

“Dalla sua introduzione nel febbraio del 2012 l’Alto Adige Pass è stato richiesto complessivamente da 189.435 persone ed attualmente sono 134.872 le tessere in funzione, un terzo delle quali con la tariffa ridotta per le famiglie” afferma soddisfatto l’assessore provinciale alla mobilità, Florian Mussner.

Sono 7.442 le persone in possesso di Alto Adige Pass free, utilizzata specificatamente da persone disabili. Attualmente sono 78.700 gli studenti e gli apprendisti che utilizzano la versione Alto Adige Pass Abo+, mentre la versione Alto Adige Pass 65+ è utilizzata da 47.206 persone.

“Grazie ai nuovi progetti abbiamo intenzione di migliorare ulteriormente la nostra offerta e di renderla più efficiente per rendere sempre migliore la mobilità pubblica in Alto Adige ed avvicinare un numero maggiore di utenti.

Il nostro obiettivo è quello di trasformare la rete ferroviaria provinciale nella vera e propria struttura portante dell’intero sistema di trasporto pubblico provinciale, collegandola su tutto il territorio provinciale con altri mezzi di trasporto ecosostenibili” prosegue Mussner.

Nel corso del 2016 si è registrato un ulteriore aumento delle obliterazioni. La maggior parte degli utenti utilizza gli autobus pubblici, sui quali si sono registrate complessivamente nel 2016 41,8 milioni di obliterazioni; 9,8 milioni per quanto riguarda i treni. La maggiore crescita, pari al 10,3%, riguarda le funivie, sulle quali sono stati registrati 1,7 milioni di utenti.

Alcuni dati riguardo all’Alto Adige Pass:

401 utenti nel 2016 hanno fatto registrare un utilizzo della tessera superire ai 20.000 chilometri ed hanno quindi potuto viaggiare per il resto dell’anno gratuitamente;

56.230 km è record di percorrenza di un utente nel corso del 2016;

sono 700.247 i km medi percorsi quotidianamente dagli utenti di Alto Adige Pass;

217.747 sono le obliterazioni registrate il 7 settembre 2016 sui mezzi di trasporto pubblici provinciali, il dato più elevato dell’anno scorso;

146.028 sono le obliterazioni medie giornaliere registrate dai mezzi pubblici in Alto Adige.