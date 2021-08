Alto Adige: due decessi in poche ore: un uomo muore sotto il trattore, un contadino travolto da una frana

Due gravi incidenti in poche ore

Bolzano – In Alto Adige un uomo è morto in un incidente sul lavoro con il trattore che stava manovrando. È accaduto attorno alle 10 di lunedì a San Genesio. A quanto si apprende, il mezzo sarebbe scivolato su un pendio per poi ribaltarsi più volte travolgendo la vittima. Sul posto i vigili del fuoco volontari di San Genesio, i carabinieri della Stazione di Appiano e il personale sanitario della Croce Bianca, oltre all’elicottero Pelikan 1 e al Soccorso alpino.

Muore dopo essere stato travolto dalla frana

Grave incidente in Alto Adige, dove un contadino di 52 anni, Josef Pramstaller (foto), è morto in ospedale dopo essere stato travolto da uno smottamento staccatosi da un prato poco sopra la sua abitazione, a Valdurna, in val Sarentino.

Secondo quanto si apprende l’uomo stava cercando di drenare l’acqua scesa a valle verso il suo terreno a causa del maltempo, quando sarebbe stato sorpreso da due rapidi smottamenti avvenuti uno dopo l’altro. Sul posto i vigili del fuoco volontari della zona ed il Corpo permanente di Bolzano, oltre che il Soccorso alpino, la Croce Bianca e l’elicottero. L’uomo è stato trovato dai soccorritori dopo circa un’ora sotto fango e detriti: immediato il trasporto in ospedale, dove però il 42enne è deceduto.