Alto Adige, annullate le vacanze della Cancelliera Merkel a Solda. Kurz e Kompatscher scaleranno un tremila in agosto

Connect on Linked in

Niente vacanze altoatesine per Merkel

Bolzano – La cancelliera tedesca Angela Merkel questa estate non verrà in Alto Adige per il suo tradizionale periodo di riposo in montagna a Solda.

Probabilmente a causa di impegni politici ed istituzionali in Germania lo staff della cancelliera ha annullato il soggiorno.

La notizia del quotidiano Tageszeitung ha trovato conferma a Bolzano. Merkel e suo marito Joachim Sauer da molti anni vengono in Alto Adige per seguire la loro passione delle camminate in montagna, prima in Val Fiscalina e da tempo ormai a Solda. Numerose volte la coppia è stata accompagnata dal Re degli Ottomila Reinhold Messner.

Impresa alpinistica – politica

A metà agosto invece, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz scalerà con il governatore altoatesino e quello tirolese, Arno Kompatscher e Günther Platter, la Dreiländerspitze, una montagna di 3.197 metri sul confine tra l’Austria e la Svizzera.

La cordata sarà composta anche dall’ex alpinista Peter Habeler e da alcuni dirigenti del Club alpino austriaco.

L’annuncio dell’impresa alpinistica-politica è stato fatto da Platter dopo recenti incomprensioni tra Innsbruck e Vienna. Ora il governatore tirolese assicura a Kurz il “forte legame politico e amichevole”. “Il cancelliere con il suo governo ha superato lo stallo del passato.

E’ questo è un bene”, dice Platter. “Il Tirolo e gli altri länder a guida Övp – prosegue – sono partner forti. Kurz può contare su di noi nell’impegno per un rinnovo dell’Austria”, ribadisce Platter in una nota, pubblicata dall’Apa.