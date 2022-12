Alto Adige, altra vittima del freddo: è un 64enne del posto

La vittima è Franz Messmer, un 64enne del posto. E’ stato ritrovato in un capanno agricolo abbandonato, in un campo di mele, nella frazione di Elvas, comune di Bressanone

Bressanone – I carabinieri confermano che la morte dell’uomo, di 64 anni, non è stata violenta. A stroncarlo, con tutta probabilità, i rigori dell’inverno. La salma è già stata identificata. Si tratta di un abitante del posto, ma che dal 2018 si era reso irreperibile.

Un eremitaggio volontario e testardo, che ha resistito a numerose proposte di aiuto fatte all’uomo dai servizi sociali della zona. Da ultimo l’invito a recarsi al centro per l’emergenza freddo, per dormire in un vero letto, caldo, in queste notti gelide. Fra gli ultimi a vederlo i lavoratori della tavola calda dove occasionalmente il 54enne si recava.