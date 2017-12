Alta velocità Berlino-Monaco: flop imprevisto

Print This Post

Treno inaugurato venerdì ritarda di 2 ore. Vin brulè a passeggeri

Berlino (Germania) – A nemmeno 24 ore dall’inaugurazione in pompa magna, il treno ad alta velocità Berlino-Monaco ha avuto problemi tecnici ed è arrivato in Baviera con due ore di ritardo.

Lo riportano i giornali tedeschi e sui social media si ironizza sul fatto che il progetto per la nuova ferrovia ci ha messo ben 25 anni per vedere la luce. A bordo del nuovo treno un nutrito gruppo di giornalisti, blogger e ospiti che hanno documentato passo dopo passo il ‘travaglio’ del viaggio di ritorno. “Sulla strada verso Monaco, un guasto al sistema. Siamo bloccati in un tunnel, da qualche parte sulla linea ad alta velocità”, ha scritto un giornalista della Bayerischer Rundfunk.

“Atmosfera rilassata sull’Intercity-Express nonostante i 75 minuti di ritardo”, ha commentato un blogger su Twitter postando la foto di un dirigente di DB che per scusarsi del disagio con i passeggeri ha distribuito vin brulè a tutti. In circostanze normali per questo tipo di ritardo i viaggiatori avrebbero avuto il rimborso del 25% del biglietto che costa 132 euro.