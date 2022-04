Annapurna, attimi di paura per l’alpinista Giampaolo Corona dopo la conquista della vetta senza ossiegno: ‘Sto bene’

E’ stato visto scendere sotto al Campo 4. L’allarme era scattato giovedì. Sul suo profilo facebook la preoccupazione degli amici

NordEst – Sono state ore di grande apprensione sull’Annapurna dove si erano persi i contatti con l’alpinista trentino di Primiero, Giampaolo Corona, che nella giornata di giovedì 28 aprile ha raggiunto la vetta della montagna senza ossigeno supplementare e supporto sherpa, come documentano i giornali locali. Si tratta del decimo 8000 della Terra. Il team sherpa di fissaggio delle corde ha raggiunto giovedì mattina alle 11.10 la cima, a seguire i primi clienti delle agenzie Seven Summit Treks e 8K Expedition.

Tra coloro che erano in prima fila per la vetta c’era anche l’italiano Giampaolo Corona, che è confermato dall’agenzia SST essere arrivato in cima senza uso di bombole d’ossigeno, come lui anche l’austriaco Hans Wenzl e lo svedese Tim Bogdanov. Nelle ore successive l’allarme per la mancanza di comunicazioni con il trentino. Immediate sono scattate così le ricerche, rientrate fortunatamente nella mattinata di venerdì.

Corona: “Sto bene”

“Sto bene e per ora non ho bisogno di alcun supporto”, ha detto Giampaolo Corona al pilota dell’elicottero. Da giovedì pomeriggio e per oltre 24 ore si erano persi i contatti con lui, mentre era impegnato nella discesa dell’8mila.