Alpinista morto su Marmolada, altoatesino muore in Tirolo

Due gravi incidenti poche ore in Trentino Alto Adige

Trento – Trovato morto sulla Marmolada un alpinista australiano di 79 anni, che sarebbe precipitato dalla ferrata che porta alla vetta. L’uomo era in vacanza in Trentino da solo e non dava notizie da due giorni. Le ricerche ieri erano state interrotte per la nebbia e oggi la salma è stata recuperata dal soccorso alpino.

Bolzano – Un ventottenne altoatesino è morto sulla strada di passo Resia in Tirolo nel distretto di Landeck a seguito di una frana. L’uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto incastrato nella sua macchina, su cui stava transitando fra Nauders und Pfunds. E’ stato estratto dal veicolo privo di vita. Il recupero dell’uomo è risultato difficile per i soccorritori per un’ulteriore frana che minacciava di staccarsi dalla parete. E’ in corso un sopralluogo da parte dei geologi.