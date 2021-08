Alpinista meranese precipita dal monte Ivigna, trovato morto il giorno dopo

Posted on

Intervento dei vigili del fuoco in pieno centro a Feltre per un incendio mercoledì sera. Le fiamme sarebbero divampate da un locale cantina e si sarebbero propagate fino ai piani superiori, danneggiando in particolare il primo piano Feltre (Belluno) – Traffico interrotto da piazza Isola a viale Piave a Feltre, mercoledì nel tardo pomeriggio, in seguito […]