Alpinista cade e muore sull’Ortles, tedesco perde la vita su Croda Fiscalina

Connect on Linked in

Alpinista precipita e muore sull’Ortles. Dramma anche su Croda Fiscalina

Bolzano – L’uomo è caduto mentre percorreva la via ferrata tra il rifugio Tabaretta ed il rifugio Payer. Secondo le prime informazioni aveva 50 anni circa e, riferiscono alcuni testimoni, era da solo e non sarebbe stato assicurato alla parete.

L’incidente è avvenuto a 2.800 metri di quota. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino di Solda, l’uomo è precipitato per 500 metri. Il capo del Soccorso alpino di Solda Olaf Reinstadler ha dichiarato che le difficoltà del percorso sono ben segnalate. Oltre al Soccorso alpino sono intervenuti anche l’Aiut Alpin e i carabinieri.

La salma è stata recuperata dal soccorso alpino di Solda in collaborazione con l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. Il morto è un turista bielorusso di 40 anni, le cui generalità non sono state diffuse in attesa di rintracciare i parenti. In un primo momento si pensava che si potesse trattare di un cittadino inglese perché, poco prima dell’incidente, aveva scambiato poche parole in inglese con un’altra comitiva.

Tedesco muore in quota

Un turista tedesco ha perso la vita durante la scalata della Croda Fiscalina, una vetta di 2.677 metri nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. L’uomo è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. La salma è stata portata a valle dall’elisoccorso altoatesino Pelikan 2. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino.

Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di poche ore in Alto Adige. Sull’Ortles uno scalatore è precipitato nel vuoto per 500 metri. Un altro incidente mortale si è verificato sulle salita vero la Croce di monte Marrone che sovrasta Rocchetta a Volturno (Isernia).