Alpinismo, Scoiattoli Cortina protagonisti il 6 febbraio del Trento Film Festival 365 allo Spazio Alpino SAT

Il grande alpinismo, con un film sulle celebri imprese degli Scoiattoli di Cortina, sarà protagonista di una serata organizzata dal Trento Film Festival 365 e dalla SAT nell’ambito del “Laboratorio alpino e delle Dolomiti Unesco”

NordEst – Alla presenza di Alberto Gaspari, presidente degli Scoiattoli di Cortina e di uno dei registi, Vinicio Stefanello, sarà proiettato il film Rosso 70 – Storie e memorie di 70 anni di alpinismo degli Scoiattoli di Cortina, di Vinicio Stefanello e Francesco Mansutti (Italia, 2009 – 79’) presentato al 58° Trento Film Festival – 2010.

Filmati d’epoca e testimonianze

L’opera ripercorre i 70 anni di attività degli Scoiattoli di Cortina. Nelle testimonianze dirette, che s’intrecciano con straordinari filmati d’epoca, si susseguono uomini e pareti, alpinismo e vita, felicità e dolore, sullo sfondo di una Cortina d’Ampezzo che lentamente si trasforma.

L’Alpinismo che cambia

Cambiano le generazioni, cambia l’alpinismo e l’arrampicata, ma non il legame che fa da collante tra passato e presente: la passione per la montagna, per l’arrampicata, per le Dolomiti e per il proprio paese. Un sentimento che in tutti i 70 anni della loro storia ha permesso agli Scoiattoli di mantenere la propria identità e allo stesso tempo di progredire e di sperimentare nuovi orizzonti, tanto da diventare il simbolo della città di Cortina e delle sue montagne. Un sentimento e un’esperienza di cui parleranno gli stessi Alberto Gaspari e Vinicio Stefanello, ospiti della serata.