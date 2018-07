Alpini: folla a 55/o pellegrinaggio dell’Adamello

Connect on Linked in

Governatore Trentino, siamo chiamati a costruire la pace

Trento – Folla al passo del Tonale, in Trentino, per il 55/o pellegrinaggio dell’Ana (Associazione nazionale alpini), presente il presidente nazionale, Sebastiano Favero, dopo la cerimonia di ieri sul ghiacciaio dell’Adamello, dedicata come sempre a tutti i caduti della Grande guerra. Nato nel 1963 per iniziativa delle penne nere di Trento e Vallecamonica, il pellegrinaggio di quest’anno, nel centenario della fine della Prima guerra mondiale, è dedicato “al soldato ignoto dell’Adamello”, qualsiasi fosse la divisa indossata.

“Cent’anni fa – ha detto il governatore del Trentino, Ugo Rossi – qui sono caduti tanti giovani che si erano combattuti non per loro scelta, ma per scelta di chi pensava che le divergenze e i conflitti potessero essere risolti con la guerra.

Oggi noi qui, con gli alpini e i kaiserjager, nel ricordo di tutte le vittime, indipendentemente dalla divisa indossata, siamo chiamati a fare una scelta chiara: quella di essere vicini a chi ha bisogno, di costruire la pace, guardando al futuro”.