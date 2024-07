Alpini di Malè e Nago in festa: il grazie delle istituzioni (VIDEO)

A Malè 95° anniversario di fondazione del Gruppo. Nago: 70 anni di Alpini

Malè/Nago (Trento) – “Grazie per il vostro impegno costante nel tempo e per essere sempre presenti nei momenti più importanti della comunità locale e nazionale. Con le iniziative di oggi si concludono tre giornate di festa per celebrare il vostro importante anniversario: 95 anni di storia e di solidarietà dimostrata ogni giorno al servizio dei cittadini. Una generosità che merita il ringraziamento del Comune di Malé, dell’intera Val di Sole e, naturalmente, della Provincia autonoma di Trento.

L’augurio è di vederci fra cinque anni per festeggiare un secolo della vostra attività e ricordare i tanti momenti di volontariato e le tante occasioni che vi hanno visto protagonisti nell’aiutare gli altri. Viva gli Alpini!” Con queste parole l’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni è intervenuto in Val di Sole alle celebrazioni per il 95° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Malé. Failoni ha portato anche il saluto del presidente Fugatti e dell’intera Giunta provinciale.

La festa a Nago

Sono diversi i Comuni in Trentino che in questo periodo ospitano le celebrazioni per il settantesimo di fondazione del locale Gruppo Alpini. Fra quelle di questo fine settimana figura anche la festa in corso di svolgimento a Nago Torbole dove stamane si è svolta la filata con fanfara e si è reso omaggio ai caduti in onore dei quali, al cimitero antico e poi al Monumento alla pace, è stata deposta una corona.

“Su queste lapidi – ha commentato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, presente assieme al sindaco Morandi e ad altre autorità – ci sono i nomi dei figli di questa terra e si ricordano i luoghi lontani in cui hanno combattuto. E’ la storia, dolorosa, di una terra di confine come la nostra, dove comunque si è saputo coltivare lo spirito della solidarietà che per fortuna ancora oggi sopravvive. Per questo dobbiamo essere grati agli Alpini, per la loro presenza amica, per il loro saper tendere una mano nel momento del bisogno”.