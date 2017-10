Alpini 2018, Itas partner Adunata: accordo di sponsorizzazione per 70mila euro

Connect on Linked in

Accordo ufficializzato a Trento

Trento – Itas Assicurazioni è il nuovo partner ufficiale della 91/a Adunata degli Alpini, in programma a Trento dall’11 al 13 maggio 2018.

“L’Adunata è una manifestazione con una fortissima componente identitaria ed esprime a pieno l’autorevolezza di un corpo che ha reso grande l’Italia intera”, ha commentato Fabrizio Lorenz, da poco alla presidenza della capogruppo ITAS Mutua. “L’unicità rappresentata dal nostro essere Mutua ci spinge per natura a cercare partner con cui poter condividere un patrimonio che è soprattutto fatto di valori e ideali.

Per questo, non potevamo mancare all’appello dell’Associazione Nazionale Alpini per l’Adunata di Trento del 2018: una nuova e importante occasione per cooperare con una storica realtà che, come noi, vede nel capitale sociale un bene da tutelare, promuovere e sviluppare”.

“Esprimiamo la soddisfazione dell’Associazione per la fiducia che ci viene accordata da ITAS” ha detto Renato Genovese, Presidente del COA. “L’Adunata degli Alpini è uno dei momenti di maggior importanza per la nostra realtà, durante il quale tutta la comunità, non solamente l’ANA, si ritrova e condivide un patrimonio culturale e storico. A nostra volta, dunque, rinnoviamo la fiducia in ITAS, partner di prima fascia dell’Adunata 2018 di Trento”.

Maurizio Pinamonti, Presidente della Sezione ANA Trento e Vicepresidente del COA, sottolinea il valore dell’evento per il territorio: ”La Sezione di Trento dell’Associazione Nazionale Alpini è tra le più numerose d’Italia e i 262 Gruppi che la compongono saranno coinvolti nell’organizzazione. L’Adunata è del Trentino, non solo di Trento. Ringraziamo ITAS, il cui spirito si accorda con i nostri valori, ed esprimiamo soddisfazione per un partner tanto solido e serio”.

