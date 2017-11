Alpi, spazio di vita: strategia della Macroregione alpina

Connect on Linked in

Un libro per EUSALP curato dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Arge Alp

Trento – La Provincia autonoma, in particolare il dipartimento affari istituzionali e legislativi, diretto da Fabio Scalet componente del comitato direttivo di Arge Alp, ha curato la redazione della pubblicazione ‘Un libro per EUSALP – Arge Alp presenta la strategia macroregionale alpina’. Tutti i partners di Arge Alp hanno collaborato al progetto coordinato da Giuliana Cristoforetti dirigente dell’UMSE Supporto giuridico-amministrativo del dipartimento affari istituzionali e legislativi. L’idea del libro è nata durante l’anno di presidenza di Arge Alp da parte della Provincia autonoma e la pubblicazione è disponibile in quattro lingue: italiano, tedesco, francese e inglese. E’ ritirabile gratuitamente presso l’ufficio informazioni della Provincia autonoma in Piazza Dante, 15 a Trento.

Nella prefazione del libro il presidente Ugo Rossi – dopo aver evidenziato come l’identità alpina abbia creato reti politiche e istituzionali su questioni di interesse comune (per i i territori che formano le Alpi) – scrive, “In un momento in cui era in via di elaborazione la Strategia per la macroregione alpina, approvata dal Consiglio dell’Unione europea il 27 novembre 2015, è parso significativo decidere di scrivere a più mani il racconto della sua nascita, in seno ad Arge Alp: raccontare la genesi più profonda, la storia politica che l’ha ideata e creata e l’ambiente di fertile collaborazione, sotto la cui egida è stata pensata e fermamente voluta, ora che si appresta a muovere i primi passi”

Il libro è uno strumento di approfondimento importante per quanti vogliano capire le peculiarità della regione alpina, le dinamiche dei rapporti fra i partners di Arge Alp (Trentino, Alto Adige, Lombardia, Voralberg,Tirolo, Salisburgo, Lombardia, Grigioni, San Gallo e Baviera) e EUSALP, le sinergie e complementarietà di quello spazio di vita che si chiama Alpi.

Il libro può essere ritirato gratuitamente presso l’ufficio informazioni della Provincia autonoma di Trento in piazza Dante, 15.

