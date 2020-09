Alpi, Kompatscher, strategia comune per stagione sci post Coronavirus

Teleconferenza alto Adige, Austria, Germania e Svizzera

NordEst – La stagione dello sci rappresenta una particolare sfida nella lotta anti-covid. Per questo motivo il governatore Arno Kompatscher ha partecipato ad una teleconferenza con ministri e sottosegretari di Austria, Germania e Svizzera.

“Abbiamo convenuto sul fatto – ha detto – che serve una strategia comune e un costante flusso di informazioni”.

Il presidente della Provincia di Bolzano ha anche auspicato che, in caso di aumento dei contagi, i confini non vengano richiusi, ma che ci sia una differenziazione tra regioni.

In breve

In calo il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Trentino, su 593 tamponi analizzati. L’azienda provinciale per i servizi sanitari comunica nel suo rapporto quotidiano che ci sono tre casi collegati ad una ditta del settore lavorazione carni da qualche giorno sotto controllo dopo il rinvenimento di alcuni focolai. Tra i nuovi casi – tutti asintomatici – non ci sono minorenni. Sale invece il numero dei ricoveri: i pazienti in ospedale oggi risultano sei, nessuno dei quali in rianimazione.

Quattro nuovi casi in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 892 tamponi. Sono stati registrati 4 nuovi casi positivi. Continua a scendere il numero di persone in isolamento domiciliare, che attualmente sono 1. La giunta provinciale di Bolzano stanzia 1,6 milioni di euro per finanziare gli interessi sui prestiti chiesti alle banche da famiglie e lavoratori del tutto o in parte in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga per l’emergenza Covid.