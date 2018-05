Alpenregionfest, “Costruiamo insieme l’Europa dei Popoli e delle Regioni”

Connect on Linked in

“Diversi ma uniti per costruire l’Europa dei Popoli e delle Regioni”. Trentino presente alla 25esima Alpenregionfest, il raduno internazionale degli Schützen del Trentino, Alto Adige/Südtirol, Tirolo austriaco e Baviera

Trento – I prati e gli abitati di Mayrhofen, rinomato centro sciistico internazionale immerso nella splendida cornice delle montagne della Zillertal, si sono animati con l’arrivo di circa 11.000 cappelli piumati e un folto pubblico di appassionati, con le autorità che hanno passato in rassegna le numerose formazioni partecipanti.

Gli inni del Tirolo e della Baviera hanno preceduto il saluto del sindaco di Mayrhofen, Monika Wechselberger, mentre ai piedi di una grande croce, eretta dagli Schützen di Mayrhofen, si è tenuta la messa da campo, celebrata dall’arcivescovo di Salisburgo, Franz Lackner.

È stato poi il primo ministro bavarese Georg Eisenreich ad aprire i discorsi delle autorità, elogiando questa festa simbolo di amicizia e di comune appartenenza.

Dopo il discorso del presidente Rossi, è intervenuto il Landeshauptmann Platter, che ha evidenziato la forte tradizione dei territori alpini, e il presidente della Provincia di Bolzano Kompatscher “ci unisce questa visione di un’Europa orgogliosa delle proprie radici, ma anche aperta, un’Europa delle Regioni nella quale siamo uniti nella diversità”. Infine il discorso del Presidente della Repubblica austriaca Alexander Van der Bellen, che ha evidenziato come questa festa sia simbolo dell’appartenenza all’Europa.

Quindi il saluto del comandante dei Tiroler Schützen Elmar Thaler, alla guida anche della federazione sudtirolese, che ha parlato a nome dei colleghi Fritz Tiefenthaler ed Enzo Cestari, rispettivamente comandanti delle federazioni del Tirolo austriaco e del Trentino, il quale ha elogiato l’unità degli Schützen di tutti i territori alpini.

Infine la grande sfilata nelle vie del centro sciistico della Zillertal: in testa la compagnia organizzatrice di Mayrhofen, seguita dalle formazioni bavaresi, trentine, sudtirolesi e infine quelle del Land Tirolo. Spiccavano le Compagnie d’onore di Waakirchen per la Baviera, Weerberg per il Tirolo, Völser Aicha per Alto Adige, Val di Sole e Rendena per il Trentino; numerose anche le bande musicali fra cui quelle trentine di Telve e Faedo.

Si è chiuso quindi positivamente il grande raduno internazionale degli Schützen, appuntamento ora per la 26esima edizione del 2020, che sarà organizzata dalla Schützenkompanie St. Martin in Passeier.