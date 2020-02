Alpe di Siusi, bimbo cade con lo slittino: è grave

Posted on

A partire dal prossimo anno i pedaggi per i mezzi pesanti in transito lungo il tratto nord-tirolese dell’Autostrada del Brennero saranno ridotti fino al 25% Bolzano – La decisione austriaca lascia perplesso l’assessore all’ambiente Richard Theiner, secondo il quale “il traffico di transito aumenterà, con le evidenti ricadute in termini di inquinamento”. Il provvedimento è […]