Alluvione Emilia Romagna: 9 morti e migliaia di sfollati. Nucleo elicotteri Trentino salva decine di persone (VIDEO)

NordEst (Adnkronos) – E’ di 9 vittime e oltre 10mila sfollati il bilancio del maltempo in Emilia Romagna. “Abbiamo avuto 9 vittime, poteva essere un bilancio ben peggiore, speriamo si fermi lì. Se non avessimo lanciato l’allerta meteo il giorno prima chiudendo scuole, invitando la gente a non spostarsi… perché l’allarme c’era, ma è stato ben più drammatico”. Lo ha detto il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

“In 36 ore è caduta l’acqua di sei mesi. Il 2 e 3 maggio scorsi era caduta l’acqua di tre quattro mesi, riassumendo in 4 giorni è caduta quella di un anno. Una catastrofe e il terreno non riesce ad assorbire tanta acqua. – ha continuato Bonaccini – Dispersi non sappiamo se ve ne sono: mancano luce, acqua, i telefoni non funzionano. Stiamo facendo tutto il possibile perché è nostro dovere.

“I comuni coinvolti da frane sono 48”, ha spiegato la vicepresidente della Regione, Irene Priolo parlando poi di una “situazione che permane di estrema criticità”. 23 fiumi e corsi d’acqua esondati, anche in più punti. Le “infrastrutture dei comuni interessati sono state “quasi spazzate via”, ha intanto spiegato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in conferenza stampa.

“Abbiamo 50mila utenti senza energia elettrica in Emilia Romagna”, ha quindi affermato Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche. Tutti i fiumi dell’Emilia Romagna hanno tracimato esondando“, ha fatto sapere inoltre il ministro nel corso del punto stampa nella sede operativa della Protezione Civile a Roma per fare il punto sulle attività messe in campo per fronteggiare l’ondata di maltempo. Si terrà martedì prossimo alle 11, si apprende intanto da fonti di governo, un Consiglio dei ministri con all”ordine del giorno l’emergenza maltempo.

Guarda le immagini dei soccorsi

#Maltempo #EmiliaRomagna, continua il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco impegnati in soccorso alla popolazione colpita dall'#alluvione. Nella clip video la ricognizione aerea dell'elicottero Drago VF152 sulla zona di #Forlì [#17maggio 16:30] pic.twitter.com/W2uI8o6q5o — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 17, 2023

#Maltempo #EmiliaRomagna: 500 #vigilidelfuoco al lavoro nelle zone colpite dall'alluvione di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna. Nella clip operazioni di soccorso con @Esercito per il recupero di 2 famiglie con bambini bloccate a Forlì nella zona della Cava [#17maggio 7:00] pic.twitter.com/ev56QCqKal — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 17, 2023

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023