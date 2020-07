All’Ospedale di Feltre è operativa anche la nuova patologia neonatale

Dopo i lavori di ristrutturazioni e adeguamento normativo, con un investimento di circa 520 mila euro

NordEst – I locali oggetto dell’intervento sono situati al piano primo – zona sud – del Padiglione denominato Corpo di Collegamento. I lavori hanno riguardato l’ammodernamento ed l’adeguamento degli impianti di climatizzazione ed elettrici e la realizzazione di opere edili per migliorare l’articolazione degli spazi interni del reparto che presentavano alcune criticità funzionali. Nei mesi di ristrutturazione la terapia neonatale era stata trasferita provvisoriamente nel punto nascita.

I nuovi locali, spaziosi e gradevoli nelle rifiniture per accogliere al meglio i neonati, accolgono anche 4 posti letto di terapia semintensiva neonatale oltre che ambulatori per leaco Paolo Perenzin e del Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno, i locali sono entrati in piena funzione. Non è mancato un ricordo del dottor Pertile, primario della pediatria di Feltre dal 1976 al 1995, scomparso in questi giorni.

«E’ un investimento importante che prosegue la qualificazione del punto nascita del Santa Maria del Prato -. ha detto il Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno – si colloca tra i numerosi interventi che si stanno attuando per continuare a potenziare tutti gli ospedali della provincia».

Il direttore medico dell’ospedale di Feltre, Marianna Lorenzoni ha ringraziato gli operatori sanitari per aver gestito al meglio questi mesi di ristrutturazione, la direzione e l’ufficio tecnico che ha seguito con scrupolo i lavori.

Il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, ha sottolineato come la patologia neonatale aggiunge un ulteriore tassello a quello che già di ottimo c’è. Questi spazi sono un valore aggiunto al reparto punto di forza dell’ospedale che dà una grande sicurezza a tutti noi.

DATI DI ATTIVITA’ Anno 2019

Ricoveri in Patologia neonatale: 77

Ricoveri al Nido: 696