Allevatori trentini: dall’emergenza, al calo del latte, fino ai predatori: il punto con il vice presidente della Federazione Broch (AUDIO)

La zootecnia italiana che produce latte sta vivendo un periodo difficile. Cala del 50% anche lo spaccio di via delle Bettine a Trento, ma altre sono le problematiche per il settore. Abbiamo fatto il punto con il vice presidente della Federazione provinciale Allevatori, Giacomo Broch

Trento – In molte aree del paese – conferma Coldiretti in questi giorni – queste aziende sono le uniche che riescono a resistere e a mantenere un presidio territoriale determinante. La loro sopravvivenza è legata alla qualità del prodotto che ha caratteristiche peculiari tali che difficilmente altre tipologie di aziende riuscirebbero a fornire. La preannunciata possibilità di aumentare la data di scadenza del consumo da 6 a 12 giorni, secondo Cia Agricoltori Italiani, andrebbe a sconvolgere il prodotto, le sue caratteristiche, la sua storia e la sua economicità.

Nel momento in cui la data del consumo aumenterà, i grandi gruppi industriali, che adesso devono rivolgersi alle aziende locali per rispettare le tempistiche molto stringenti, potranno tranquillamente rifornirsi da aziende estere che possono vendere il prodotto ad un prezzo molto più basso. Le conseguenza sarebbero quindi devastanti per tutte le aziende zootecniche nazionali, ma particolarmente per quelle delle aree interne e montane.

Le preoccupazioni degli Allevatori: tracollo dei freschi e prezzi ridotti. Calo del 50% nello spaccio di Trento

Si assiste ad un netto calo di consumi di latte e di tutti i freschi, ma sicuramente questo è influenzato dalla situazione attuale e soprattutto è legato al crollo delle vendite nel canale Horeca (così come per molte altre produzioni). La preoccupazione di Cia Agricoltori Italiani del Trentino è condivisa anche a livello nazionale.

Sulla stessa linea anche la Federazione provinciale degli Allevatori del Trentino che spiega però con il suo vice presidente, Giacomo Broch – che è anche presidente degli Allevatori di Primiero Vanoi Mis –, quali sono le altre emergenze in Trentino.

Dalla manodopera, alle predazioni, fino all’incertezza sul futuro di turismo e grandi eventi. In particolare sugli attacchi dei lupi, viene chiesto un intervento urgente della Provincia.

Ascolta il vice presidente Federazione Allevatori, Giacomo Broch (AUDIO)

L’appello di Confesercenti del Trentino

Si unisce a quello degli Agricoltori, a tutelare le piccole aziende. E’ di questi giorni l’allarme sulla possibilità di aumentare la data di scadenza del latte fresco da 6 a 12 giorni. Una modifica legislativa che andrebbe a sconvolgere il prodotto, le sue caratteristiche, la sua storia e soprattutto l’economicità di un comparto costituito, soprattutto in Trentino, da aziende dove la zootecnia ha un ruolo di presidio. Il comparto è composto da piccoli imprenditori di montagna che riescono a resistere e a garantire anche grandi eccellenze di prodotti di malga e alpeggi. Ora, prolungare la data di scadenza del latte fresco e del latte fieno significa svincolare i grandi gruppi industriali dal rivolgersi alle aziende locali per rispettare tempistiche che oggi sono stringenti. Significa svilire il lavoro di centinaia piccoli imprenditori che con tenacia e con passione offrono un prodotto di qualità e territorialità. E non importa che appartengano al settore zootecnico o del commercio, piuttosto che dei servizi o turistico. Le nostre piccole aziende sono presidi territoriali di tradizioni e autenticità. Il “made in Trentino”, il consumo locale e di qualità parte proprio da qui. Confesercenti del Trentino rinnova l’appello: “Facciamo girare l’economia locale” e propone un intervento solidale. Per incentivare il consumo di latte fresco, in questo momento così penalizzato dal freno ai consumi causato da covid 19, si potrebbe proporre anche una consegna “porta a porta” di latte fresco a coloro che ne fanno richiesta, o ancora pensare a un sostegno economico per quei produttori cosi danneggiati dalla riduzione dei consumi.