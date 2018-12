Allerta nei boschi del NordEst, si moltiplicano gli incidenti: elisoccorso Trento interviene nel Vicentino

NordEst – L’Elisoccorso decollato da Trento, è stato mobilitato nel Vicentino, sabato mattina. Si tratta del secondo grave incidente in tre giorni nei boschi nell’Alto Vicentino: dopo quello mortale di giovedì a Chiuppano costato la vita al 72enne Rinaldo Zuglian. Sabato dopo le 11, altro grave incidente in un bosco in località Enna, nel Vicentino.

Un 43enne di Torrebelvicino è stato travolto da un tronco che stava spostando con l’uso di un verricello. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi. Sul posto è arrivato l’elisoccorso dalla vicina Provincia di Trento. Il boscaiolo, ha riportato traumi alla colonna vertebrale e alla testa, ed è stato recuperato con un verricello di una trentina di metri e trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Cacciatore soccorso in Trentino. Un uomo di 53 anni rientrava da una battuta di caccia, in una zona boschiva particolarmente impervia, quando è scivolato ed è caduto procurandosi dei traumi alla testa e agli arti inferiori. Il ferito è stato stabilizzato dall’equipe medica arrivata in zona con l’elicottero. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Livo, che hanno disboscato l’area, è stato possibile allestire una sosta di ancoraggio e calare la barella portantina per circa 100 metri, fino alla strada forestale sottostante, dove l’ambulanza ha prelevato il paziente e lo ha portato all’elicottero, atterrato nel frattempo al campo sportivo di Livo. Il cacciatore è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

La Stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino è intervenuta con sette tecnici in Val Resia assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza all’ambulanza di Gemona e ai Vigili del Fuoco. In tutto una ventina di persone sono accorse a Narone, località della Val Resia sotto le pendici del Monte Sart non lontano da Coritis, su chiamata del NUE112. Qui un uomo che faceva legna, di 65 anni è residente a Lodi, è stato travolto da un tronco e trascinato in un declivio a circa 1100 metri di altitudineper sei metri fermando la sua corsa poco sopra la strada sul limitare di un bosco di faggi. L’uomo ha riportato una ferita importante ad una gamba. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Udine.