Allerta meteo per precipitazioni intense tra lunedì e martedì sul NordEst

Connect on Linked in

Allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico in Veneto. Arpav segnala anche il possibile arrivo di sabbia desertica. Inviateci le Vostre foto

NordEst – Segnalate precipitazioni abbondanti lunedì sera e martedì, attenzione in particolare per Piave, Brenta e Livenza.

MeteoTrentino conferma dalla sera e fino a martedì mattina intensificazione dei venti sudorientali e dalle precipitazioni che, specie sui settori meridionali ed orientali, potranno risultare anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Dal pomeriggio di martedì attenuazione delle precipitazioni. Limite delle nevicate mediamente oltre 1800 m circa e localmente a quote inferiori specie nelle fasi più intense, nelle valli meno ventilate, sui settori occidentali e martedì; oltre i 2000 m attesi 30 – 40 cm di neve, anche oltre mezzo metro sui settori orientali. Da mercoledì a sabato tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti con temperature minime in calo.

ArpavMeteo conferma lunedì e martedì mattina intense correnti sciroccali molto miti ed umide, per una depressione sulla Spagna, in successivo movimento verso la Tunisia e in attenuazione. Fra mercoledì e venerdì una nuova, debole circolazione depressionaria, con aria un po’ più fredda in quota, di origine nord-atlantica, interesserà l’Italia, senza effetti di rilievo sulla montagna veneta. Nel weekend un debole promontorio potrebbe influenzare le Alpi.

PM10 desertico. Da oggi intense correnti meridionali convogliano aria dall'entroterra nord-africano sul Mediterraneo occidentale e sulla penisola italiana con possibile aumento della concentrazione di PM10 associato alla sabbia desertica trasportata https://t.co/tbR4nM2kw4 pic.twitter.com/iCiJueDg11 — ARPA VENETO (@arpaveneto) January 8, 2018

L’allerta in Veneto