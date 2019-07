Allerta Meteo a NordEst fino a mercoledì: forti rovesci, locali grandinate e violente raffiche di vento

Dopo la forte grandinata di lunedì su molte zone delle Dolomiti, fino a mercoledì, sono previsti rovesci e temporali da locali a sparsi su tutto il NordEst

NordEst – Martedì i fenomeni saranno più probabili sulle zone montane e pedemontane, mercoledì anche su parte della pianura. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento), lo confermano le previsioni di Arpav Dolomiti meteo.

Il forte anticiclone che ha caratterizzato il tempo degli ultimi giorni cede per l’abbassarsi di una circolazione depressionaria che andrà formandosi tra Regno Unito e Scandinavia. Di conseguenza correnti zonali di matrice atlantica influenzeranno il tempo sulla montagna veneta, il quale diverrà a tratti instabile e meno caldo. Mercoledì pomeriggio un fronte freddo transiterà sull’arco alpino tra le ore centrali e il pomeriggio e, qualora la mattinata fosse ben soleggiato, potrebbe dare luogo a fenomeni intensi. Nei giorni seguenti l’alta pressione si consoliderà di nuovo specie tra venerdì e sabato, quando il livello termico sarà di nuovo prettamente estivo, anche se con una curvatura leggermente ciclonica sabato pomeriggio/sera.

Il tempo previsto a NordEst

mercoledì 3. Tempo variabile e primi segnali d’instabilità al mattino con tratti soleggiati ed addensamenti. Al pomeriggio tempo instabile con cumuli associati a fenomeni diffusi, anche intensi. Clima più fresco in relazione alla forte riduzione del soleggiamento ed all’instabilità.

Precipitazioni. Al mattino primi rovesci e singoli temporali (20/40%), al pomeriggio probabilità alta (70/80%) per fenomeni piuttosto diffusi in montagna e sparsi sulla pedemontana. Non esclusi temporali localmente intensi e grandinigeni.

Temperature. Minime stazionarie nelle valli e in leggero calo in quota; massime in diminuzione, con punte di 28/29°C nei fondovalle e di 23/24°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 13°C max 17°C, a 2000 m min 12°C max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m min 11°C max 13°C, a 3000 m min 5°C max 7°C.

Venti. Nelle valli deboli/moderati a regime di brezza, non escluse forti raffiche in prossimità dei temporali; in quota generalmente deboli occidentali, a tratti moderati al mattino, tendenti a disporsi da Nord-Ovest in serata, a 5-10 km/h a 2000 m, 10-15 km/h a 3000 m.

giovedì 4. Tempo buono ed in prevalenza soleggiato al mattino, in seguito riduzione del soleggiamento per moderata cumulificazione, localmente forte ed associata a qualche fenomeno convettivo. Clima di nuovo un po’ più caldo grazie al maggiore soleggiamento.

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti (0/10%). Al pomeriggio probabilità media (40/60%) per qualche focolaio temporalesco sia sulle Dolomiti che sulle Prealpi, minore rischio di fenomeni intensi e grandinigeni.

Temperature. Minime in diminuzione e massime in ripresa, cobn punte di 29/31°C nelle conche prealpine e di 24/26°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 12°C max 19°C, a 2000 m min 11°C max 15°C. Su Dolomiti a 2000 m min 10°C max 15°C, a 3000 m min 4°C max 7°C.

Venti. Nelle valli deboli/moderati a regime di brezza; in quota in prevalenza deboli da Ovest Nord-Ovest, a 5-10 km/h sia a 2000 che a 3000 m.

venerdì 5. Tempo più stabile e più caldo dei giorni precedenti, con sole e modesti cumuli nel pomeriggio. Temperature minime in rialzo in quota e in calo nelle valli; massime in generale ripresa. Venti sempre deboli perlopiù nord-occidentali in quota e deboli/moderati a regime di brezza nelle valli.

sabato 6. Tempo stabile e soleggiato fino al primo pomeriggio. Poi riduzione del soleggiamento per addensamenti cumuliformi, anche intensi, associati a rovesci e temporali pomeridiani e serali. Lieve flessione delle temperature massime. Venti deboli/moderati occidentali in quota e deboli/moderati per brezze nelle valli.

Ben 2900 fulmini sono stati registrati lunedì in Alto Adige. Lo segnala il meteorologo Dieter Peterlin. Altri temporali sono attesi questa settimana con le temperature in calo. Nel mese di giugno si sono registrati numerosi temporali di diversa intensità. A Silandro, Bressanone e Vipiteno le piogge sono state intense, mentre a Bolzano, Merano e Brunico è caduta appena metà della pioggia normalmente registrata. Dopo il clima caldo e umido nei prossimi giorni qualche temporale agevolerà l’abbassamento delle temperature.

