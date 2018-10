Allerta maltempo Primiero Vanoi ISOLATI da lunedì sera

Connect on Linked in

L’invito è a prestare la massima attenzione e a non spostarsi in auto

+++PRIMIERO VANOI ISOLATI+++

Sala operativa Vigili del fuoco segnala Schener e altri si CHIUSI. Molte zone senza corrente. Rimanere in casa fino a cessata emergenza

Si ricorda che martedì anche in Trentino le scuole saranno chiuse per tutta la giornata. Queste le ultime segnalazioni locali.

VALLE DEL VANOI Chiusa dal pomeriggio di lunedì la strada provinciale per Caoria. Indicazioni in zona. Numerosi interventi dei Vigili del fuoco del Vanoi per caduta piante, Vanoi in piena in zona Caoria, diversi gli smottamenti

PASSO ROLLE Chiuso sopra a San Martino di Castrozza fino a martedì mattina per forti raffiche di vento e pericolo caduta piante, come avvenuto sul versante fiemmese