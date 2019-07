Allerta Maltempo a NordEst: frana ad Auronzo, violente raffiche di vento sulle Dolomiti, instabile fino a domenica

Connect on Linked in

Forte temporale giovedì pomeriggio e una frana si è staccata sulla SP 49 tra Misurina e Carbonin, nel comune di Auronzo. Maltempo in molte zone delle Dolomiti – ma in arrivo anche in pianura – fino a domenica

NordEst – Dolomiti ancora una volta colpite da forti temporali e raffiche di vento molto intense, tra il pomeriggio e la serata di giovedì. Ma il maltempo interesserà anche i prossimi giorni, secondo quanto annunciano gli esperti.

È accaduto giovedì 25 luglio 2019, alle 14.30, solo 4 giorni dopo le ultime che si erano verificate domenica in zona Auronzo.

Si sono create code di auto e caos, bloccata anche la carovana della gara ciclistica che doveva transitare alle 15.30. Impossibile sgombrare tutto il materiale franato (2-3mila metri cubi di materiale). Ma in breve tempo gli operai di Veneto strade sono riusciti almeno a liberare la strada, che è stata riaperta alle 15.40.

Prima delle 18, di fronte a nuovi smottamenti, con sversamento continuo di materiale sulla strada e pericolo per le auto in transito, Veneto Strade è stata costretta a chiudere di nuovo la Sp49 Misurina-Carbonin.

Tra il pomeriggio e la serata di giovedì le Dolomiti sono state sferzate dal vento e dal maltempo, dopo l’afa di questi giorni.

Le previsioni a NordEst

Arpav Dolomiti meteo segnala in queste ore: “Crescente rischio di temporali intensi (forti rovesci, grandinate, raffiche di vento) tra giovedì e domenica; tali fenomeni giovedì saranno limitati ai monti, venerdì dal pomeriggio interesseranno anche alcune zone di pianura ma sarà soprattutto nel fine settimana che colpiranno il Veneto”.

Tra sabato e domenica l’anticiclone cederà per l’ingresso di una saccatura da Ovest, che isolerà un minimo di pressione sul Nord-Italia, con conseguente significativo calo termico e sensibile incremento dell’instabilità atmosferica. Lunedì la presenza di una temporanea dorsale anticiclonica riporterà maggiore stabilità atmosferica e un moderato rialzo termico.

venerdì 26. Tempo abbastanza soleggiato al mattino, mentre la cumulificazione diurna e pomeridiana sarà maggiore rispetto ai giorni precedenti così come l’insidia di fenomeni convettivi. Temperature ancora ben superiori alle medie del periodo. L’afa crescerà ulteriormente alle quote più basse.

Precipitazioni. Al mattino assenti (0%); tra le ore centrali e il pomeriggio/sera probabili rovesci sparsi e temporali di calore (50/70%), isolatamente di forte intensità.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni; massime in contenuto calo nelle valli, stazionarie in quota. Su Prealpi a 1500 m min 17°C max 22°C, a 2000 m min 15°C max 18°C. Su Dolomiti a 2000 m min 13°C max 18°C, a 3000 m min 8°C max 10°C.

Venti. Nelle valli deboli/moderati a regime di brezza; in quota deboli dai quadranti occidentali, a 5-10 km/h a 2000 m, 5-15 km/h a 3000 m.

sabato 27. Tempo da variabile al mattino ad instabile tra le ore centrali e il pomeriggio/sera, quando i fenomeni risulteranno più diffusi dei giorni precedenti. Il clima diverrà meno caldo, anche se sarà ancora afoso al mattino.

Precipitazioni. Al primo mattino assenti (0%); nel corso della mattinata crescente probabilità di rovesci e temporali, dapprima a carattere sparso (40/60%), poi anche diffuse, soprattutto tra pomeriggio e sera (60/80%); i fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità.

Temperature. In calo, specie in quota, dove le minime saranno in serata, e nei valori massimi nelle valli. Su Prealpi a 1500 m min 15°C max 19°C, a 2000 m min 11°C max 16°C. Su Dolomiti a 2000 m min 11°C max 16°C, a 3000 m min 5°C max 8°C.

Venti. Nelle valli deboli meridionali, con possibili raffiche temporalesche; in quota da deboli a moderati da Sud-Ovest, a 10-15 km/h a 2000 m, 15-30 km/ha a 3000 m.

Tendenza

domenica 28. Tempo instabile/perturbato con cielo perlopiù molto nuvoloso e fenomeni diffusi, in possibile attenuazione alla sera. Saranno possibili rovesci anche intensi, con quantitativi abbondanti in tempi ristretti e, specie sulle Prealpi, temporali di forte intensità. Clima decisamente più fresco. Venti moderati meridionali in quota.

lunedì 29. Tempo in miglioramento, con possibili fenomeni fino al primo mattino, seguiti da un diradamento della nuvolosità. Tra le ore centrali e il pomeriggio/sera, specie in caso di ampie schiarite mattutine, sarà possibile la ripresa di qualche isolato rovescio. Clima mattutino fresco; sensibile rialzo termico diurno in funzione del soleggiamento.

