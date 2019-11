Allerta maltempo in Trentino, nel Vanoi enorme masso sulla strada prima di Caoria, a Trento ancora chiuso ponte alto

A Trento, è stato nuovamente chiuso il tunnel di Ponte Alto che permette, per chi proviene da Pergine sulla statale della Valsugana, di raggiungere Cognola, San Donà e Povo. Si lavora intanto a Primiero per il ripristino della ciclabile, riaperta invece nei giorni scorsi la panoramica di Molaren. Ancora chiusa la strada del passo Gobbera dove ha ceduto un muro sotto la strada (zona ‘Busi’), mentre dopo una settimana è ancora chiusa la strada prima di Prade nel Vanoi (a giorni forse la ripaertura).

Trento – Un nuovo masso di enormi proporzioni (4/5 metri cubi) si è staccato sabato sera dalla parete della montagna in zona ‘Val de Scala”, qualche chilometro prima del paese di Caoria nel Vanoi.

Non è la prima volta che accade, nonostante gli importanti investimenti nel passato, da parte della Provincia, per mettere in sicurezza una strada con notevoli problemi di frane e importanti distacchi.

Il masso nelle immagini, si è staccato nella serata di sabato, fermandosi fortunatamente a ridosso del guard rail. In quel momento nessuna auto era di passaggio lungo la sp56 che conduce a Caoria, nel comune di Canal San Bovo.

Dopo le prime segnalazioni di alcuni automobilisti, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Canal San Bovo guidati dal comandante Walter Orsingher e gli uomini del Servizio gestione Strade della PAT. Dopo un primo sopralluogo, il masso è stato spostato e la strada è stata riaperta al traffico.

La situazione in Trentino

A Trento, è stato nuovamente chiuso il tunnel che permette, per chi proviene da Pergine sulla statale della Valsugana, di raggiungere Cognola, San Donà e Povo.

Rimane chiusa anche la strada statale 421, tra San Lorenzo in Banale e Molveno dopo la caduta di alcuni massi in località Nembia. E’ stata evidenziata la presenza di una quantità consistente di materiale trattenuta dalle reti paramassi a monte della statale. Per precauzione la strada resterà dunque chiusa, finché le reti non verranno svuotate e risistemate.

Divieto di transito anche per la provinciale 85 tra Lagolo e le Viote, dopo che una slavina è caduta in strada. In Valle di Non, chiusura per il tratto della statale 42 del Tonale e della Mendola tra Livo e Mostizzolo, causata invece da uno smottamento a seguito del quale sarà necessario procedere a verifiche sulla stabilità di alcuni versanti.

Passo Gobbera ancora chiuso

Dovrebbero iniziare a breve le opere di ripristino del tratto di strada in zona ‘Busi’ poco prima del passo Gobbera, tra Imèr e Canal San Bovo. Ecco le immagini del tratto interessato.