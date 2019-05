Alleghe, un masso si stacca e finisce sulla strada: nessun ferito

Print This Post

I Vigili del fuoco del distaccamento di Agordo, sono intervenuti lunedì mattina alle 7:50 circa, lungo la SR 203 all’ uscita dell’abitato di Alleghe in direzione nord per la caduta di un masso sulla sede stradale

NordEst – Il masso, che ha fermato la sua corsa al di fuori della sede stradale, fortunatamente non ha creato danni a persone o autovetture. Intervenuti sul posto anche Carabinieri e

personale di Veneto Strade.

Il distacco è avvenuto proprio nell’ora di punta del mattino: per chi si sposta in auto per andare al lavoro o portare i bambini a scuola.

Il macigno si sarebbe staccato dall’alto, dove risiedono le frazioni di Perencina e Dorich, facendo un salto verso valle di una trentina di metri. Nessuno è rimasto fortunatamente coinvolto.