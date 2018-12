Alleanza a NordEst, dopo l’emergenza maltempo incontro a Trento per definire le priorità

Connect on Linked in

Maltempo: Trentino Aa, Veneto e Friuli Venezia Giulia insieme per emergenza legno

NordEst – L’emergenza legname dovuta all’ondata di maltempo di fine ottobre è stata al centro di un incontro a Trento dei presidenti dei Consigli regionali di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

I presidenti delle tre regioni hanno concordato di “agire in sinergia, in tempi brevi, per fare innanzitutto da ponte tra le tre realtà, mettendo in rete tutti gli attori presenti sul territorio, per poter accelerare i tempi degli interventi, anche interessando le rispettive regioni europee, al fine di armonizzare l’operato ed evitare così possibili speculazioni che andrebbero a danno dei Comuni e degli operatori economici privati”.

In particolare, i presidenti si sono impegnati a condividere le soluzioni individuate nell’immediato e a mettere in campo, in accordo con i rispettivi esecutivi, politiche che possano essere d’aiuto nel medio termine.

Intanto, il Sentiero della Memoria sul monte Prestavèl, teatro della tragedia di Stava, sarà percorribile solo in parte nella prossima estate. Questo a causa dei danni riportati nel corso dell’ondata di maltempo di fine ottobre. Lo ha reso noto la Fondazione Stava 1985 Onlus che ha recentemente rinnovato il consiglio di amministrazione, riconfermando Graziano Lucchi e Carlo Dellasega negli incarichi rispettivamente di presidente e vicepresidente vicario.

