Allarme incendio a Marghera: in fiamme azienda di prodotti chimici (VIDEO)

Posted on

?GUARDA IL VIDEO DELLA CATTURA Best view in Wide screen (16:9) L’operazione – Ancora una brillante operazione tecnica condotta a termine dai Forestali trentini. E’ scattato poco prima che fosse giorno il segnale di allarme applicato ad una delle due casse per la cattura della lince posizionate nelle scorse settimane dagli uomini del Servizio Foreste […]