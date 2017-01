Alimentazioone e Sanità, all’ospedale di Feltre riprendono il 20 gennaio i “venerdì dei genitori”

Riprendono i ”venerdì dei genitori” all’Ospedale di Feltre. venerdì 20 gennaio alle 20.00 nella sala convegni dell’ospedale di Feltre si terrà il terzo incontro delle serate per genitori e insegnanti, organizzate dal Dipartimento di prevenzione per favorire il benessere emotivo dei bambini, sul tema delle buone abitudini alimentari

Feltre (Belluno) - L’alimentazione riveste un’importanza fondamentale per la salute durante tutte le età della vita. La grande disponibilità di cibo e la sempre più diffusa sedentarietà, hanno portato a vivere in una situazione di apparente benessere psico-fisico che spesso non corrisponde con lo stato di salute.

L’esplosione epidemica di “patologie del benessere”, quali soprappeso, obesità, malattie metaboliche e la crescente diffusione dei DCA, quali anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbi da alimentazione incontrollata, sottolineano l’importanza di una corretta alimentazione e di una adeguata attività fisica nel prevenire le numerose condizioni morbose.

Una solida alleanza tra genitori, scuola e operatori sanitari diventa necessaria per agire ed educare sin dai primi anni di vita ad un corretto stile di vita. La relatrice della serata sarà la dietista Giovanna Foschini.