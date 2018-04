Alfano, l’Austria blocca la legge sui consolati

Connect on Linked in

Dopo protesta dell’Italia, l’Austria blocca l’iter burocratico

Roma – “Apprendiamo con soddisfazione che dal ministero degli Esteri austriaco è giunta notizia del ritiro del disegno di legge sull’Alto Adige” che riguardava l’apertura dei consolati austriaci agli altoatesini di lingua tedesca e ladina.

“L’iter del procedimento legislativo è stato, infatti, bloccato”. Lo annuncia il ministro degli Esteri Angelino Alfano che aveva dato mandato all’ambasciatore d’Italia a Vienna di presentare una formale protesta al governo austriaco.

“Il progetto di legge austriaco sulla protezione consolare per gli altoatesini di lingua tedesca e ladina si configura come assolutamente non conforme alle norme UE in materia di cittadinanza europea e in materia consolare e del tutto contrario al diritto internazionale”, aveva detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano. “La legge in discussione inoltre non è assolutamente in linea con la collaborazione che dovrebbe esistere tra Paesi europei”, ha aggiunto Alfano.