Alfano incontra governatore Alto Adige Kompatscher

Connect on Linked in

Presente anche il governatore della Regione austriaca Tirolo

Roma – L’impegno dell’Italia per gestire il flusso di profughi e migranti, i rapporti con i Paesi africani, gli accordi di cooperazione per cercare di tenere il fenomeno sotto controllo. Su questi argomenti si sono confrontati. Questo il tema affrontato in un incontro a Roma tra il ministro degli Esteri Angelino Alfano ed il governatore dell’Alto Adige Arno Kompatscher.

“Bisogna bloccare i barconi già in fase di partenza – commenta Kompatscher – per evitare che nel Mediterraneo le persone continuino a morire. Il ministro Alfano ci ha illustrato la strategia dell’Italia e su quali fronti il governo si sta muovendo per arrivare ad una maggiore stabilità nei Paesi di origine dei migranti”.

“L’Italia – aggiunge Kompatscher – si sta impegnando per formare la guardia costiera libica e renderla in grado di svolgere un compito del genere, e sta inoltre cercando la cooperazione con altri stati africani per intervenire sui flussi migratori che attraversano il Sahara in direzione nord. I numeri attuali, che risultano in crescita, sono considerati sia dal Ministero degli Interni che da quello degli Esteri in stretta collaborazione proprio con le misure in fase di programmazione. Dal canto nostro, l’Alto Adige arriverà a coprire la quota di 1.900 richiedenti asilo che ci sono stati assegnati dal sistema nazionale: attualmente i posti a disposizione per l’accoglienza sono 1.500”.

Alfano – riferisce Kompatscher – ha ribadito che i controlli attualmente in corso al confine di Stato sono legati esclusivamente alle misure di sicurezza messe in atto per il G7 di Taormina e non hanno nulla a che vedere con la questione profughi. Rivolgendosi anche al presidente della Regione austriaca del Tirolo tirolese Günther Platter, che ha partecipato all’incontro alla Farnesina, Alfano – riferisce Kpmpatscher – ha sottolineato che da Ministro degli esteri può dare continuità alle promesse fatte da Ministro degli interni, ovvero quello di tenere sotto controllo la situazione al Brennero e di garantire l’apertura dei confini. Platter ha lodato l’efficienza delle misure messe in campo dal governo italiano.