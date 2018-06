Alemagna: Cipra, no a nuove autostrade attraverso le Alpi

Print This Post

Su proposta della Cipra (Commissione internazionale per la protezione delle Alpi), il Comitato permanente della Convenzione delle Alpi ha adottato una decisione unanime contro l’autostrada Alemagna tra Venezia e Monaco di Baviera

NordEst – Il protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi, ricorda Cipra in una nota, non lascia spazio ad alcun dubbio: l’articolo 11 recita che “le parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino”.

“Le Alpi soffrono già abbastanza per il traffico transalpino, il rumore, l’inquinamento dell’aria e non ultimo il cambiamento climatico. Per questo motivo, questa netta posizione delle parti contraenti contro il potenziamento della rete stradale transalpina è davvero pregevole”, commenta Katharina Conradin, presidente di Cipra Internazionale.