Il Trentino saluta Aldo Moser, scomparso a 86 anni (VIDEO)

Capostipite della famiglia di ciclisti trentini

Trento – Aldo era il primo dei fratelli Moser. Si è arreso in questi giorni al Covid all’ospedale di Trento. Era nato 86 anni fa a Palù di Giovo in valle di Cembra.

Professionista dal ’55, passista specialista delle crono, in 19 anni di carriera una dozzina di vittorie.

La più bella nel ’59 a Parigi contro il tempo, quando si impose per quattro secondi su Roger Riviere. Partecipò a 16 giri d’Italia, con due maglie rosa e alcuni passaggi rimasti nella storia, come quello fra la neve sul Bondone.

Con Enzo e Diego un campione di prima grandezza come Francesco. E poi il cugino Gilberto Simoni e i nipoti Moreno e Ignazio.