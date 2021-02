Alano di Piave, tragedia a Ponte del Salton: Paolo Spagnol cade e perde la vita. Il dolore della Femca e della Cisl

Immenso il dolore della Femca e della Cisl territoriale per la prematura scomparsa di Paolo Spagnol, 55 anni, di Ciano di Crocetta del Montello, delegato della Femca Cisl alla Geox, vittima di un incidente in montagna nei pressi di Alano di Piave. Camminava in compagnia di un amico, lungo il sentiero Rommel, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio precipitando nel vuoto