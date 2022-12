Quattro serate al teatro parrochiale di Canal San Bovo con molti film e tante storie di montagna

Canal San Bovo (Trento) – Quattro appuntamenti all’ insegna della cultura e della montagna. Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre, prima edizione di “Vanoi Wood”, quando il cinema incontra la montagna. Non mancheranno ospiti e racconti unici tra le imprese in quota (in alto il programma ndr).