Al via una nuova stagione pollinica: nocciolo, ontano e cipresso in grandi quantità

La FEM ha ripreso nei giorni scorsi giorni la pubblicazione del calendario pollinico settimanale

NordEst – Il centro di monitoraggio aerobiologico attivo presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige segnala l’avvio di una nuova stagione pollinica. I pollini presenti in aria sono quelli di nocciolo, ontano e cipresso; queste sono le piante che in regione fioriscono per prime rilasciando in aria grandi quantità di pollini.

Rispetto alla stagione 2020 le temperature rigide dei primi mesi dell’anno hanno lievemente ritardato la fioritura di nocciolo ed ontano, ma ora le piante sono in piena fioritura ed i valori di concentrazione pollinica si sono rapidamente allineati con gli anni precedenti su valori già elevati. I pollini di cipresso mostrano un andamento in linea con gli anni precedenti.

Gli arbusti di nocciolo sono ampiamente diffusi nella nostra regione alle basse e medie quote, soprattutto ai margini del bosco, ai bordi delle aree coltivate o dei prati. Gli ontani sono alberi che prediligono ambienti umidi, come le sponde dei fiumi, mentre i cipressi sono particolarmente presenti nella parte meridionale della provincia, favoriti dal clima mite. Queste piante sono spesso utilizzate anche a scopo ornamentale nell’arredo urbano.

Riprende, quindi, la consueta informazione attraverso la divulgazione del bollettino pollinico settimanale, che da febbraio ad ottobre fornisce costanti aggiornamenti sull’andamento della stagione pollinica, informazioni utili per la gestione dei sintomi dovuti ad allergie ai pollini.

Il bollettino è consultabile:

– sul sito http://pollini.fmach.it ;

– sui canali social della FEM;

– presso le farmacie;

– per posta elettronica, iscrivendosi alla newsletter bollettino pollini;

– via SMS, inviando qpol al 3351019034;

– chiamando la segreteria telefonica di Meteotrentino allo 0461 238939