Al via il servizio di vigilanza privata sui treni della Valsugana e della Trento-Malè

Trento – Come previsto da un conchiuso della Giunta provinciale approvato lo scorso 30 novembre e finalizzato ad adottare una serie di misure per migliorare la qualità e la sicurezza del trasporto pubblico in Trentino.

Le modalità di funzionamento e gli obiettivi del servizio saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 24 gennaio, alle ore 12.30, presso il binario 1 della stazione della Trento-Malè, nel Capoluogo. Interverrà il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

In breve

Confindustria Trento, Fausto Manzana sarà il nuovo presidente – Il Consiglio Generale di Confindustria Trento ha designato il suo nuovo presidente. Si tratta di Fausto Manzana, 59 anni, presidente del Gruppo GPI, azienda informatica nell’ambito socio-sanitario. Prenderà il posto di Enrico Zobele (Zobele Holding), subentrato meno di un anno fa al dimissionario Giulio Bonazzi.

Le minoranze hanno designato all’unanimità il fisico Battiston nel cda della Fondazione Kessler – All’unanimità è stato espresso il nome di Roberto Battiston per il ruolo quadriennale di consigliere della Fondazione Bruno Kessler, la cui designazione spetta appunto alle minoranze consiliari. L’indicazione è quindi per l’ex presidente trentino dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), il cui nome dovrà essere confermato con il voto dal Consiglio provinciale nella prossima seduta in aula. Per le altre designazioni di spettanza delle minoranze consiliari, la decisione è stata rinviata. L’assemblea delle minoranze ha infine nominato sempre a pieni voti Lucia Coppola (Futura) nel ruolo di Vicegarante.

L’assessore Zanotelli: “Pronto il nuovo bando a sostegno dei giovani agricoltori”

Entro tre mesi uno studio geomorfologico per la strada del lago di Tovel

Orsi e lupi: convocato per venerdì il tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica

Visita in Trentino del sottosegretario al Commercio internazionale Michele Geraci: al centro dei colloqui export e attrazione di investimenti

Incontro in Provincia fra l’assessore Spinelli ed il Commissario del Governo Lombardi

Edilizia pubblica e criteri ambientali minimi, sfida e opportunità

Cab, la presidenza dal Trentino alla Baviera

Lifenergy: dalla plastica al biocarburante

Torna a luglio a Dobbiaco il Summer Camp Euregio, aperto a 60 giovani di Alto Adige, Trentino e Tirolo

Scuola Mach, cerimonia di consegna dei diplomi e premiazione dei migliori studenti