Al via l’estate feltrina: weekend di eventi in sicurezza con negozi aperti fino a tardi fino a settembre

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i commercianti, “lancia” l’estate feltrina e fa proprie, tra l’altro, le indicazioni del Consiglio Comunale di adottare delle misure specifiche per l’attrattività della città

Feltre (Belluno) – Nei mesi scorsi è stato avviato un lavoro integrato tra vari Assessorati per la definizione di una agenda di eventi ed azioni mirate a complessivo beneficio delle attività produttive, del turismo e della vitalità cittadina per la stagione estiva, per cui è stata stanziata una cifra di circa 25 mila euro.

Ne è scaturito un programma di eventi ricco, ma calibrato alle esigenze sopra descritte, a cui collaborano anche a titolo gratuito alcune realtà daranno il proprio contributo di fattiva collaborazione. Tra queste la Banda Città di Feltre e la Scuola di Musica Comunale, così come il Consorzio Dolomiti Prealpi, i rappresentanti dei commercianti, le associazioni sportive e il Comitato organizzatore del Palio di Feltre, che ha potuto garantire, insieme al Comune, che si creasse un’atmosfera adeguata. Il Comune di Feltre ha inoltre dato appoggio ad alcune manifestazioni già in corso di organizzazione e ad altre che potranno realizzarsi attraverso una sinergia congiunta.

A Feltre, in ogni week-end da metà luglio a metà settembre, ci saranno attrazioni per far vivere la città in assoluta sicurezza. Dai venerdì con i negozi aperti fino a tardi e, tra un acquisto e l’altro, si potrà ascoltare della buona musica, ma fare anche visita ai musei aperti fino a tarda ora, e assaporare qualcosa di buono e particolare nei nostri locali. Le iniziative non si limiteranno alle serate del venerdì.

Tutt’altro che secondaria in questa fase, come accennato, la questione della sicurezza e del rispetto dei comportamenti “anti-Covid”; a tale riguardo, l’Amministrazione sta predisponendo un piano specifico, nella cui attuazione saranno coinvolti, oltre agli uffici comunali e alla Polizia Locale, anche i volontari dell’Associazione Carabinieri in Congedo, con cui è stata ampliata la convenzione già in essere.

"Sarà un'esatte diversa dalle precedenti, ma la città è pronta a far vivere ai suoi abitanti e ai visitatori delle ore piacevoli ed in piena sicurezza. Le persone hanno voglia di stare insieme all'aria aperta e di poter scegliere tra offerte diverse e magari congiunte", commenta l'assessore con delega al Commercio del Comune di Feltre Irma Visalli. "Il lavoro fatto, aggiunge Visalli, ha significato uno sforzo inconsueto, non solo in termini economici, ma piuttosto per mettere insieme offerta commerciale, culturale, e ambientale. Feltre e il suo territorio, conclude l'assessore, ben si prestano a costruire una proposta ampia e diffusa, proprio quello di cui oggi c'è bisogno. Il nostro messaggio è: "R-esatte a Feltre", vivete la sua atmosfera, godete in sicurezza di ogni sua bellezza e dell'accoglienza che tutti gli operatori garantiranno".

che tutti gli operatori garantiranno”.

“I cittadini troveranno ad attenderli negozi aperti con orario continuato da metà

pomeriggio sino a tarda sera”, spiega Sara Cecchin, uno dei commercianti che

compongono la “cabina di regia” della programmazione estiva assieme

all’Amministrazione. “Commercianti ed esercenti vogliono essere protagonisti ed interpreti dello spirito di ripartenza che anima la città in questo periodo. Attendiamo residenti e visitatori in sicurezza per offrire loro un acquisto che sia anche esperienza della nostra splendida città”, aggiunge Sara Cecchin.

Si inizia venerdì 17 luglio

Doppio appuntamento alle 18 e alle 21 in Largo Castaldi, dove ad esibirsi saranno docenti e studenti della scuola di Musica Sandi. La musica sarà poi protagonista anche sabato sera, dapprima con la Banda Città di Feltre

in Piazzetta De Boni alle 18 e poi con la Valter Feltrin Band in Largo Castaldi a partire dalle 21 e domenica con alcuni eventi disseminati lungo tutto l’arco della giornata.

I prossimi appuntamenti

SANDI ON THE ROAD

Venerdì 17 luglio, ore 18.30 – 22.00, Largo Castaldi

I gruppi della Scuola Comunale di Musica Sandi sia della sede di Feltre che di Cesiomaggiore si esibiranno in Largo Castaldi. Repertorio vario.

SBANDIERATORI DEL QUARTIERE CASTELLO

Venerdì 17 luglio, ore 20.00

Sfilata esibizione del Gruppo Sbandieratori del Quartiere Castello. Partenza alle 20.00 dalla Manifattura.

BEPPE MELCHIORRE

Venerdì 17 luglio, ore 20.00 – 22.00, Ponte Tezze

Beppe Melchiorre si esibirà a Ponte Tezze dalle 20.00 alle 22.00

ARSAX

Sabato 18 luglio, ore 18.00 – 19.00 , Salita Muffoni a Feltre

Il gruppo Sax della Banca Città di Feltre si esibisce in Salita Muffoni, presso il Civico 43.

E COMUNQUE VADA… NOI CI METTIAMO LA MUSICA!

Sabato 18 luglio, ore 20.00 – 22.00, Largo Castaldi

La Valter Feltrin Band si esibisce in un concerto che un ringraziamento in musica a tutti quelli che in questi mesi si sono spesi per la salute e il benessere della comunità.

MATTINEE IN VILLA

Domenica 19 luglio, ore 11.30, Villa Fabris Guarnieri a Tomo

La Banda Città di Feltre si esibisce in un concerto nello splendido parco della Villa sopra Feltre.

MARATONA ORGANISTICA

Domenica 19 luglio, ore 16.00 – 17.30, Chiesa di San Giacomo in via Mezzaterra a Feltre. Il maestro Deniel Perer suonerà il prezioso organo della storica chiesa feltrina.

Tutte le info e il calendario aggiornato degli eventi in programma su www.visitfeltre.info

Le ordinanze riguardanti le modifiche alla viabilità in occasione delle manifestazioni sono disponibili sul sito della Polizia Locale .