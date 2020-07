Al via la 32^ Rassegna musiche di Primiero (PROGRAMMA)

Sarà una rassegna musicale molto particolare quella che viene proposta quest’anno dalla Sezione di Tonadico della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia in collaborazione con il Circolo Culturale “Castel Pietra” e il Comune di Primiero San Martino di Castrozza

di Bruno Bonat

Primiero (Trento) – Un cartellone di tre concerti, ma di alto spessore, distribuiti nei mesi di luglio ed agosto. La 32a Rassegna musiche si apre con il Quartetto Tchalik, vincitore del 1° premio al concorso internazionale Mozart di Salisburgo 2018. Quattro fratelli nati in Francia da una famiglia di origini russe che hanno iniziato a suonare fin da piccoli. Questa “immersione” nella musica da camera ha permesso loro di sviluppare un affiatamento, un’armonia e una sensibilità naturali che sono evidenti nel loro modo di suonare. Le qualità musicali di questi musicisti sono state riconosciute sin dal primo concorso internazionale a cui hanno preso parte.

Nel febbraio 2018, questo quartetto ha vinto brillantemente il primo premio e un premio speciale per la migliore interpretazione del quartetto di Mozart al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo. Il programma comprende il Quartetto in si bemolle maggiore n.17 K.458 di W.Amadeus Mozart; il Quartetto in si bemolle maggiore n.13 op.130 e la Grande Fuga in si bemolle maggiore op.133 di Ludwig van Beethoven. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 8 agosto con il Duo Max Plack, formato da Francesca Giordanino al violino e Marco De Masi al violoncello.

Due artisti che hanno acquisito una grande esperienza musicale e professionale suonando con importanti orchestre e frequentando corsi di musicisti di chiara fama. Presenteranno un programma molto particolare che, partendo dal Barocco arriva ai compositori moderni quali Astor Piazzolla e Nicola Piovani. In particolare di Piazzolla verrà eseguita “Ave Maria” nella versione per violino, voce e violoncello. Il terzo e ultimo concerto sarà il 12 agosto con l’Ensemble “G.Frescobaldi”. Gruppo fondato nel 1975, è formato da musicisti impegnati da anni nello studio e nella diffusione di un repertorio che spazia dal tardo Rinascimento alla produzione contemporanea.

Nella sua quarantennale attività il gruppo ha effettuato più di 900 concerti partecipando a Festival, Rassegne Musicali ed effettuando tournées all’estero con lusinghieri consensi sia di pubblico che di critica. Presentano un programma dedicato alle colonne sonore di film.

Per le problematiche connesse a Covid-19 i posti saranno a numero chiuso. Per eventuali prenotazioni inviare una mail al seguente indirizzo: circolo.castelpietra@gmail.com Tutti i concerti si terranno presso Palazzo Scopoli con inizio ad ore 17.30 e saranno ad offerta libera.

Questo il programma completo

Lunedì 20 luglio 2020

Concerto del Quatuor Tchalik (quartetto d’archi)

I Premio Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo 2018

Tonadico – Palazzo Scopoli – ore 17.30

Sabato 8 agosto 2020

DUO MAX PLANCK

(Francesca Giordanino, violino – Marco De Masi, violoncello)

Tonadico – Palazzo Scopoli – ore 17.30

Mercoledì 12 agosto 2020

ENSEMBLE “GIROLAMO FRESCOBALDI”

“Da Bach ai QUEEN come in un film. 45 anni di Ensemble Frescobaldi”

Tonadico – Palazzo Scopoli – ore 17.30