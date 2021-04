Al via il Centro estivo ‘GiocaEstate 2021’: Appm e Us Primiero cercano collaboratori, invia la candidatura

GIOCAestaTE 2021, prevede per la sede di Primiero 12 settimane di attività, dal 14 giugno al 3 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, di divertimento, giochi, attività sportive, laboratori e uscite sul territorio

Primiero (Trento) – Appm e Us Primiero ripropongono anche quest’anno un progetto con varie attività estive a Primiero. Come per le precedenti edizioni, il target è quello dai 6 ai 14 anni e rimane la possibilità di usufruire dei buoni di servizio cofinanziati dal programma operativo Fondo Sociale Europeo della PAT. I moduli di iscrizioni e le tariffe saranno disponibili a partire dal mese di maggio, in attesa delle disposizioni provinciali. E’ prevista l’attivazione di un centro estivo nell’abitato di San Martino di Castrozza della durata di 8 settimane (dal 5 luglio al 27 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16).

Tra le molte novità, una proposta su tutte, per i ragazzi delle scuole medie (target 11 – 14 anni) di 5 settimane dedicate, nella formula di tre giorni (la proposta si chiama 3 giorni ENERGY CAMP), in cui le attività proposte sono più vicine alla dimensione di divertimento e dello stare insieme propria di questa età. Nello specifico saranno proposte attività sportive più particolari, uscite sul territorio locale, tornei, esperienze aggreganti e una residenzialità.

Si cercano collaboratori

L’Associazione Provinciale per i Minori – APPM ONLUS di Trento e l’Unione Sportiva Primiero A.S.D sono alla ricerca di operatori ed operatrici per il centro estivoGIOCAestaTE 2021 divertimento in movimento, presso le sedi di Primiero e San Martino di Castrozza. Si invitano le persone interessate ad inviare la propria candidatura, solo se in possesso dei seguenti requisiti:

1. Disponibilità dal 14 giugno al 3 settembre 2021, turno diurno dal lunedì al

venerdì;

2. Titolo di studio:

• Diploma di liceo socio-psico-pedagogico;

• Diploma di liceo scienze umane;

• Diploma di laurea in scienze dell’educazione, scienze della formazione, psicologia, scienze sociali ed equipollenti;

• Attestazione di specializzazione di educatore per l’infanzia o Tagesmutter;

• Diploma di laurea in scienze motorie (anche in corso di frequenza);

• Patentino da istruttore in una disciplina sportiva

oppure:

3. Esperienza

• Comprovata esperienza nell’ambito dell’animazione con i bambini;

• Spiccata attitudine allo sport (pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico).

La ricerca di personale è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91. I candidati ritenuti idonei parteciperanno ad un colloquio conoscitivo e, in caso di esito positivo, ad alcuni momenti di formazione obbligatoria.

Inviare CV e lettera di presentazione a: estate.primiero@appm.it