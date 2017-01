Tempo di saldi e di vendite a prezzo scontato, con un calendario che presenta qualche differenza da regione a regione: tra oggi e il 5 gennaio al via i saldi in tutta Italia. Certo, poter prevedere i saldi solo in determinati periodi dell’anno uccide la concorrenza. La cosa migliore, sia per i commercianti che per i consumatori, sarebbe liberalizzarli, senza mai dimenticare alcune regole: gli sconti devono essere davvero trasparenti, garantire un effettivo risparmio e soprattutto la qualità dei prodotti.

Acquisti senza brutte sorprese

Ma a cosa prestare attenzione per fare buoni acquisti senza incappare in cattive sorprese? Ecco le nostre dritte.