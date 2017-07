Al via in autunno il Corso base per il volontariato socio-sanitario a Primiero

Connect on Linked in

Vuoi diventare Volontaria/o presso le A.P.S.P. di Transacqua o Canal S. Bovo, presso il Centro Anffas, o il Laboratorio Sociale, presso l’Hospice “le Vette di Feltre”, presso la Delegazione Primiero-Vanoi della LILT a Mezzano, o aiutare ammalati nell’assistenza a domicilio?

Primiero Vanoi (Trento) – E’ offerta a tutti, gratuitamente, l’opportunità di frequentare un Corso Base per il Volontariato Socio-Sanitario della durata di 44 ore.

Inizierà sabato 30 settembre c/o Le Sieghe“ a Imer per proseguire in un’aula delle ex Scuole elementari, sempre a Imer fino al 25 novembre 2017 nei giorni di sabato dalle 14,30 alle 17,30 e giovedì dalle 16 alle 18.

L’iniziativa è promossa da AVULSS, LILT e MANO AMICA come:

PROPOSTA CHE VUOLE RISPONDERE AI BISOGNI DI AIUTO DEL TERRITORIO, LAVORANDO IN RETE NEL MIGLIORE DEI MODI.

Dopo il Corso Base, ognuno potrà trovare le risposte alle proprie motivazioni di servizio, nel settore in cui si sentirà più portato e sarà accompagnato in un breve percorso più specifico.

Il Corso si articola in tre parti:

1) Per una comprensione dei fondamenti del Volontariato Socio-Sanitario

2) Per una formazione di base dell’operatore volontario

3) Per una formazione di base alla relazione interpersonale

I Volontari sono persone che si sentono provocate, da un’etica di donazione, un’etica di condivisione, un’etica di solidarietà e di carità. Sono persone che molto spesso “liberano parte del loro tempo disponibile”, per aiutare chi si trova in difficoltà, nella malattia o nella solitudine. Per questo sentono il bisogno di prepararsi per essere capaci di intuire, capire e aiutare chi soffre. La missione del Volontario è quella di assumere servizi leggeri, non sostituirsi alle Istituzioni, ma “camminare a fianco”, operare in rete, costruire legami, mettere in relazione chi è in cerca di aiuti con chi è preposto a rispondere istituzionalmente ai bisogni.

Collaborano: A.P.S.P. di Transacqua e Canal S. Bovo, A.P.S.S. Distretto di Primiero, Comunità di Valle, Comune di Imer, Caritas diocesana e decanale, Pastorale diocesana della Salute, Cassa Rurale.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Segreteria A.P.S.P. Transacqua 0439 62372 MANO AMICA (Nadia) 334 6315425

Segreteria A.P.S.P. Canal S. Bovo 0439 719009 A.V.U.L.S.S. Livia Cecco 0439 60304

A.N.F.F.A.S. Primiero (Elena) 0439 64615 Cesare Cerchio 0439 762681

LABORATORIO SOCIALE 0439 763117 Teresa Gobber 0439 67282

L.I.L.T. Mezzano 0439 725322