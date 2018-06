Al Cinema con l’Associazione “Le Quattro Stagioni”: venerdi 29 giugno alle 20:30 a Imèr appuntamento gratuito con “The Lunchbox”, segue dibattito

Connect on Linked in

Primavera, estate, autunno inverno… e ancora primavera. Le stagioni della vita

Imèr (Trento) – Venerdi 29 giugno alle 20:30 a Imèr, l’associazione “Le Quattro Stagioni” propone un appuntamento gratuito al cinema con il film “The Lunchbox”. L’opera prima di Ritesh Batra racconta una storia d’amore “epistolare” nella Mumbai di oggi. Il film ha ottenuto 1 candidatura a BAFTA.

Ila prepara tutti i giorni il pranzo al marito, lo impacchetta in una lunchbox e lo consegna a chi glielo porterà. Per un errore però il suo pacchetto comincia ad essere recapitato ad un’altra persona, Saajan. Visto che suo marito non si accorge di ricevere cibo preparato da un’altra donna e visto che ha cominciato a mandare biglietti dentro il pasto a Saajan (che risponde), Ila decide di continuare, scoprendo di più su un uomo che ha da tempo smesso di cercare qualcosa nella vita, e di converso scoprendo che forse è il momento anche per lei di cambiare qualcosa.

Lontano dall’India d’esportazione delle cartoline che possono piacere solo agli stranieri ma anche lontano dal sentimentalismo zuccheroso e dall’ingenuità della Bollywood di grande incasso, Lunchbox è una commedia sentimentale che quanto a serietà e rigore potrebbe gareggiare con quelle europee (per non dire le americane).

Nonostante il tono leggero e le risate, quasi sempre scatenate con recitazione e messa in scena e raramente attraverso battute o gag fisiche, nei due personaggi protagonisti e nel loro atteggiamento nei confronti dell’occasione che il caso offre loro esiste un’austerità penetrante che non abbandona anche dopo la fine del film, un peso violento e silenzioso che è quello di un’entita invisibile ma sempre presente come la società.

A seguire dibattito con tisana. Per informazioni: Laura 3385237903