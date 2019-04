Aiut Alpin, è tempo di bilanci per la stagione invernale. Domenica pomeriggio elicottero a San Martino di Castrozza e in Val di Non

Connect on Linked in

Termina la stagione di “Aiut Alpin”, in collaborazione con la Heli Elisoccorso Alto Adige e le centrali di emergenza 112. Effettuati 547 interventi durante l’inverno con l’ H135 T3 di cui 62 con l’ausilio dei visori notturni

NordEst – La maggior parte di questi interventi invernali sono stati eseguiti per feriti su piste da sci. Il resto per sci alpinisti, incidenti in varie attività di tempo libero, lavoro, stradali ed emergenze sanitarie.

Sei interventi hanno riguardato persone travolte in valanga, effettuati con l’aiuto delle unità cinofili del SAGF/Guardia di Finanza, della Polizia, del CNSAS e del BRD, che erano stazionate ogni giorno presso la base operativa di Pontives.

Gli interventi suddivisi per province, cause e provenienza delle persone soccorse

Alto Adige 523

Trentino 9

Belluno 15

Causa delle emergenze:

326 traumatizzati

188 emergenze sanitarie

6 illesi – 20 deceduti , di cui 15 a seguito di emergenze sanitarie e 5 a causa di traumi

Paese di provenienza:

Italia 317

di cui residenti in Alto Adige 187

Germania e Austria 119

Altre nazioni: 104

Il pronto intervento presso la base a Pontives / Val Gardena era composto da pilota, verricellista, tecnico del soccorso alpino del CNSAS o del BRD, medico anestesista, tecnico elicottero e dalle unità cinofili del CNSAS, BRD, Guardia di Finanza e Polizia, ai quali va un ringraziamento particolare. Aiut Alpin Dolomites riprenderà l’attività il 08 giugno 2019 per la stagione estiva.

