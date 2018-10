Aiut Alpin Dolomites, in aumento interventi stagione estiva: cresce anche numero dei deceduti

L’Aiut Alpin Dolomites ha concluso la stagione estiva con un sostanziale aumento degli interventi, che rispetto all’anno scorso sono saliti da 421 a 467. Anche il numero dei morti è in crescita: da 28 a 31, di cui 18 per emergenze sanitarie

Pontives (Bolzano) – L’Aiut Alpin si è alzato in volo 411 volte per interventi in Alto Adige, 23 volte per intervenire in Trentino, 31 volte nel Bellunese e una volta anche in Provincia di Brescia. Sono stati nove invece i voli nelle ore notturne. L’elisoccorso, che ha la sua base a Pontives in val Gardena, riprende il servizio il 6 dicembre per la stagione invernale.

Suddivisione interventi per province: Alto Adige 411 ; Trentino 23 , Belluno 31

Un intervento è stato effettuato in provincia di Brescia

Totale persone soccorse: 493, di cui 230 emergenze sanitarie, 186ferite;

46 illese; 31 decedute ( di cui 18 a seguito di emergenze sanitarie, 13 a seguito di traumi vari).

Nazioni delle persone soccorse :

Italia 307 (di cui Alto Adige 184, Trentino 10, Belluno 8)

Germania e Austria 126

altre Europa e oltre oceano 60

9 interventi sono stati effettuati ovvero terminati nelle ore notturne

Aiut Alpin Dolomites sottolinea la buona collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, la Centrale Provinciale d’Emergenza e la HELI Elisoccorso Alto Adige, ringraziando in particolare volontari del Soccorso Alpino, piloti, verricellisti, medici anestesisti e tecnici di elicottero, che ogni giorno hanno svolto il servizio di pronto intervento presso la base Pontives.