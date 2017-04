Aiut Alpin Dolomites, 8 voli notturni

Connect on Linked in

Bilancio positivo dei primi interventi con visore notturno

Bolzano – L’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites ha compiuto nelle ultime settimane, dall’avvio voli in montagna anche con il buio, già otto interventi con il visore notturno. Durante la stagione invernale 2016/17 l’elicottero ha effettuato complessivamente 482 interventi con l’H135 T3, la maggior parte per feriti su piste da sci.

Il resto per sci alpinisti, incidenti in varie attività di tempo libero, lavoro, stradali ed emergenze sanitarie. In questo inverno avaro di neve, solo quattro allertamenti riguardavano travolti in valanga, questi furono effettuate con l’aiuto delle unità cinofili del Sagf/Guardia di Finanza, della Polizia, del Cnsas e del Brd, che erano stazionate ogni giorno presso la base operativa di Pontives. Aiut Alpin Dolomites riprenderà l’attività il 10 giugno 2017 per la stagione estiva.