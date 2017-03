Agusta AW139 precipitato in Trentino: rinviato a mercoledì il recupero del velivolo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si svolgeranno mercoledì le operazioni di recupero e trasporto a Trento dell’elicottero Agusta AW139 del Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento precipitato domenica scorsa sopra Madonna di Campiglio, sul Monte Nambino



Trento – Sarà un potente Sikorsky S-64 Skycrane, mezzo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale e adatto al lavoro anche ad una quota elevata come quella del recupero, circa 2600 metri, a portare in fondovalle l’Agusta che da vuoto pesa circa 50 quintali. Arrivato in fondovalle l’Agusta sarà caricato su un autoarticolato della Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e proseguirà il suo viaggio verso Trento, con destinazione il Nucleo Elicotteri.

Ottenute tutte le autorizzazioni previste in questi casi, il Servizio Antincendi e protezione civile della Provincia sta trascorrendo queste ore nell’organizzare un’operazione che si annuncia complessa e impegnativa. I piloti impegnati domani hanno effettuato oggi i sopralluoghi necessari e pianificato la missione. Il volo di recupero dell’Agusta, che sarà agganciato al Sikorsky, è stato pianificato per evitare il più possibile le zone abitate o urbanizzate.

Per scongiurare assembramenti di curiosi, che potrebbero essere molto pericolosi, e assicurare la massima sicurezza agli operatori e alle altre persone, non vengono forniti altri dettagli sulle località interessate dall’operazione. In ogni caso nessuno potrà accedere al luogo di deposito a terra dell’Agusta.